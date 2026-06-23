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LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan

LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan

LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan mardi 14 juillet 2026.

Lieu
SQUARE BIR HAKEIM
Adresse
52 Cours Marie Louis de Lassus
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Perpignan

LES MARDIS DE PERLIMPINPIN

SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Cet été, la magie des Mardis de Perlimpinpin s’installe à nouveau dans le square Bir Hakeim pour enchanter petits et grands.
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SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

This summer, the magic of Mardis de Perlimpinpin returns to Bir Hakeim Square to enchant young and old alike.

L’événement LES MARDIS DE PERLIMPINPIN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME

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