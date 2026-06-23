LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan

Perpignan

LES MARDIS DE PERLIMPINPIN

SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Cet été, la magie des Mardis de Perlimpinpin s’installe à nouveau dans le square Bir Hakeim pour enchanter petits et grands.

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SQUARE BIR HAKEIM 52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

This summer, the magic of Mardis de Perlimpinpin returns to Bir Hakeim Square to enchant young and old alike.

L’événement LES MARDIS DE PERLIMPINPIN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME