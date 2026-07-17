Dégustation avec le chef pâtissier Pascal Ferrat de la Maison Fossier, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce · Reims
Informations pratiques
Dégustation avec le chef pâtissier Pascal Ferrat de la Maison Fossier Samedi 19 septembre, 13h30 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne
Nombre de places limité. Durée : 15 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Le chef pâtissier Pascal Ferrat sublime la poire et le célèbre biscuit rose de la Maison Fossier dans un dessert de sa création.
Plus d’informations sur www.lesrelaisdugout.fr
Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr [{« link »: « http://www.lesrelaisdugout.fr »}] L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Le chef pâtissier Pascal Ferrat sublime la poire et le célèbre biscuit rose de la Maison Fossier dans un dessert de sa création.
© Ville de Reims
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