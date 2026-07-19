Dégustation commentée dans les halles de Niort Place des Halles Niort

Informations pratiques

Niort

Dégustation commentée dans les halles de Niort

Place des Halles 13 Place des Halles Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-11-22 11:15:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-27 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01 2026-11-08 2026-11-15 2026-11-22 2026-11-29 2026-12-06 2026-12-13

Dégustation de spécialités sans LE PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE en 2024. Monument HISTORIQUE. Une architecture métallique de 72 mètres de long avec des carreaux de verre sertis dans une résille de métal.

Sur réservation.

Visite proposée par Je Regarde. .

Place des Halles 13 Place des Halles Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation commentée dans les halles de Niort

L’événement Dégustation commentée dans les halles de Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin