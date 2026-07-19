Dégustation commentée dans les halles de Niort Place des Halles Niort
dimanche 19 juillet 2026 · Place des Halles · Niort
Informations pratiques
Niort
Dégustation commentée dans les halles de Niort
Place des Halles 13 Place des Halles Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-11-22 11:15:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-27 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01 2026-11-08 2026-11-15 2026-11-22 2026-11-29 2026-12-06 2026-12-13
Dégustation de spécialités sans LE PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE en 2024. Monument HISTORIQUE. Une architecture métallique de 72 mètres de long avec des carreaux de verre sertis dans une résille de métal.
Sur réservation.
Visite proposée par Je Regarde. .
Place des Halles 13 Place des Halles Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr
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English : Dégustation commentée dans les halles de Niort
L’événement Dégustation commentée dans les halles de Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin
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