Informations pratiques

Niort

Visite guidée Niort vu d’en haut

Place Chanzy Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-10-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09

On prend de la hauteur pour découvrir la superbe vallée de la SÈVRE, ses deux ports et les principaux Monuments Historiques de NIORT. Dégustation de la spécialité de la ville.

Sur réservation.

Visite proposée par Je Regarde. .

Place Chanzy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Niort vu d’en haut

L’événement Visite guidée Niort vu d’en haut Niort a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin