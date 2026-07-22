Visite guidée Niort vu d’en haut Niort
mercredi 22 juillet 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Visite guidée Niort vu d’en haut
Place Chanzy Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-10-28 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09
On prend de la hauteur pour découvrir la superbe vallée de la SÈVRE, ses deux ports et les principaux Monuments Historiques de NIORT. Dégustation de la spécialité de la ville.
Sur réservation.
Visite proposée par Je Regarde. .
Place Chanzy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr
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English : Visite guidée Niort vu d’en haut
L’événement Visite guidée Niort vu d’en haut Niort a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin
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