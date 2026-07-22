Informations pratiques

Niort

Visite guidée à vélo Niort à vélo, le centre historique et ses 4 Monuments Classés !

7 Quai Maurice Métayer Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27

Avec un vélo loué chez Le beau vélo de Robigo, vous découvrirez le centre ancien de Niort, Port Boinot son 2e port, ses halles plus beau marché de France en 2024, son Donjon roman du XIIe siècle, une des 20 premières casernes de France au XVIIIe siècle… Niort est une ville historique, propre, calme et typiquement française !

Possibilité d’un départ à 9h30 ou à 15h. La location du vélo est comprise dans la prestation.

Sur réservation.

Visite proposée par Je Regarde. .

7 Quai Maurice Métayer Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr

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English : Visite guidée à vélo Niort à vélo, le centre historique et ses 4 Monuments Classés !

L’événement Visite guidée à vélo Niort à vélo, le centre historique et ses 4 Monuments Classés ! Niort a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin