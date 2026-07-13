Informations pratiques

Paulhaguet

Dégustation de vins d’Auvergne

Cave Lafayette Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Venez déguster des vins d’Auvergne avec Julien de la cave Saint Verny le lundi 13 juillet de 10h à 12h30 à la cave Lafayette.

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Cave Lafayette Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 82 50

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English :

Come taste wines from Auvergne with Julien from the Saint Verny Winery on Monday, July 13, from 10:00 a.m. to 12:30 p.m. at the Lafayette Winery.

L’événement Dégustation de vins d’Auvergne Paulhaguet a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier