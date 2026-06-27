Dégustation Initiation à la Maison des Vins d’Anjou Angers samedi 27 juin 2026.

Angers

Dégustation Initiation à la Maison des Vins d’Anjou

5 Bis Pl. du Président Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Partez à la découverte des vins d’Anjou et Saumur lors d’une dégustation commentée d’une heure. Vous explorerez les terroirs, les cépages et les appellations à travers 5 vins représentatifs de la région. .

5 Bis Pl. du Président Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 12 95 77 mdvins.angers@gmail.com

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English :

L’événement Dégustation Initiation à la Maison des Vins d’Anjou Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers