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Dégustation vins & chocolats Bléré

lundi 27 juillet 2026 · Bléré

Dégustation vins & chocolats Bléré

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
4 Rue du Pré aux Renards
Ville
37150 Bléré
Département
Indre-et-Loire
Tarif
39 39 39 Tarif de base plein tarif

Bléré

Dégustation vins & chocolats

4 Rue du Pré aux Renards Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – EUR
39
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 20:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Dégustation vins & chocolats. Accords surprenants, dégustation à l’aveugle, vins de Loire & chocolats artisanaux.
Dégustation vins & chocolats. Accords surprenants, dégustation à l’aveugle, vins de Loire & chocolats artisanaux. 39  .

4 Rue du Pré aux Renards Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 14 84 04 

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English :

Wine & Chocolate Tasting. Surprising pairings, blind tastings, Loire Valley wines, and artisanal chocolates.

L’événement Dégustation vins & chocolats Bléré a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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