Dégustation vins & chocolats Bléré
lundi 27 juillet 2026 · Bléré
Informations pratiques
Bléré
Dégustation vins & chocolats
4 Rue du Pré aux Renards Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 20:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Dégustation vins & chocolats. Accords surprenants, dégustation à l’aveugle, vins de Loire & chocolats artisanaux.
Dégustation vins & chocolats. Accords surprenants, dégustation à l’aveugle, vins de Loire & chocolats artisanaux. 39 .
4 Rue du Pré aux Renards Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 14 84 04
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English :
Wine & Chocolate Tasting. Surprising pairings, blind tastings, Loire Valley wines, and artisanal chocolates.
L’événement Dégustation vins & chocolats Bléré a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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