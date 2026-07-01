Informations pratiques

Bléré

Dégustation vins & chocolats

4 Rue du Pré aux Renards Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Dégustation vins & chocolats. Accords surprenants, dégustation à l’aveugle, vins de Loire & chocolats artisanaux.

Dégustation vins & chocolats. Accords surprenants, dégustation à l’aveugle, vins de Loire & chocolats artisanaux. 39 .

4 Rue du Pré aux Renards Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 14 84 04

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English :

Wine & Chocolate Tasting. Surprising pairings, blind tastings, Loire Valley wines, and artisanal chocolates.

L’événement Dégustation vins & chocolats Bléré a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER