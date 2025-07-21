Informations pratiques

Angers

Dégustons Ronceray !

Place de la Laiterie Angers Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite-dégustation à l’abbaye du Ronceray. .

Place de la Laiterie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Dégustons Ronceray ! Angers a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers