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AGENDA · Angers

Dégustons Ronceray ! Angers

samedi 17 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place de la Laiterie
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6

Angers

Dégustons Ronceray !

Place de la Laiterie Angers Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17 17:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Visite-dégustation à l’abbaye du Ronceray.   .

Place de la Laiterie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Dégustons Ronceray ! Angers a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers

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