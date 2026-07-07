Déjeuners de l’art Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Déjeuners de l’art Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 12:30:00

fin : 2027-04-27 14:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2027-02-02 2027-04-27

Déjeuners de l’art au Grand Théâtre et au FRAC Artothèque accompagné d’une médiatrice du FRAC.

– Mardi 13/10 à 12h30 au FRAC Artothèque Rencontre privilégiée entre les œuvres de l’exposition Sans contrefaçon / Anatomie d’un vêtement proposée par le FRAC et le regard de Nelli Vermel, cheffe costumière de l’Opéra.

– Mardi 02/02 à 12h30 au Grand Théâtre A partir d’une sélection d’œuvres du FRAC, Philippe Forget partage son regard singulier de compositeur. Il invite le public à découvrir les œuvres autrement en les abordant aussi par la sensation.

– Mardi 27/04 à 12h30 au Grand Théâtre A partir d’une sélection d’œuvres du FRAC, les metteurs en scène Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil partage leurs parcours, leurs influences et leur approche de l’opéra. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11 anne.thorez@operalimoges.fr

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English : Déjeuners de l’art Opéra de Limoges

L’événement Déjeuners de l’art Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole