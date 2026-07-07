Déjeuners de l’art Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
mardi 13 octobre 2026 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Déjeuners de l’art Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 12:30:00
fin : 2027-04-27 14:00:00
Date(s) :
2026-10-13 2027-02-02 2027-04-27
Déjeuners de l’art au Grand Théâtre et au FRAC Artothèque accompagné d’une médiatrice du FRAC.
– Mardi 13/10 à 12h30 au FRAC Artothèque Rencontre privilégiée entre les œuvres de l’exposition Sans contrefaçon / Anatomie d’un vêtement proposée par le FRAC et le regard de Nelli Vermel, cheffe costumière de l’Opéra.
– Mardi 02/02 à 12h30 au Grand Théâtre A partir d’une sélection d’œuvres du FRAC, Philippe Forget partage son regard singulier de compositeur. Il invite le public à découvrir les œuvres autrement en les abordant aussi par la sensation.
– Mardi 27/04 à 12h30 au Grand Théâtre A partir d’une sélection d’œuvres du FRAC, les metteurs en scène Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil partage leurs parcours, leurs influences et leur approche de l’opéra. .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11 anne.thorez@operalimoges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déjeuners de l’art Opéra de Limoges
L’événement Déjeuners de l’art Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026