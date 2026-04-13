Delacroix et le Maroc, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau
Delacroix et le Maroc, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Delacroix et le Maroc Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Carte blanche au Centre André Chastel
Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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