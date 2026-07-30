DELAY THE SADNESS THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
dimanche 24 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DELAY THE SADNESS
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 31.5 – 31.5 – 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 16:30:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
Une création chorégraphique puissante et bouleversante qui célèbre la force des émotions et la beauté du mouvement.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
A powerful and moving choreographic work that celebrates the power of emotions and the beauty of movement.
L’événement DELAY THE SADNESS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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