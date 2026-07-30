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DELAY THE SADNESS THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

dimanche 24 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

DELAY THE SADNESS THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 24 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Heure de début
16:30:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
31.5 31.5 35 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

DELAY THE SADNESS

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 31.5 – 31.5 – 35

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 16:30:00
fin : 2027-01-24

Date(s) :
2027-01-24

Une création chorégraphique puissante et bouleversante qui célèbre la force des émotions et la beauté du mouvement.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

A powerful and moving choreographic work that celebrates the power of emotions and the beauty of movement.

L’événement DELAY THE SADNESS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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