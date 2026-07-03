Deleon Bigwoods : chroniques d’un village jamaïcain La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Entre 1991 et 2025, j’ai photographié la vie quotidienne de Deleon Bigwoods, un petit village des collines du Westmoreland, en Jamaïque.

Chaque soir, un bar-épicerie devenait le coeur battant de la communauté autour de son sound system : le « Prosperous ».

Ces photographies racontent autant le Reggae Dancehall que la mémoire d’un monde rural aujourd’hui en profonde transformation.

Je n’avais jamais envisagé de les exposer.

Le passage ducyclone Melissa en octobre 2025 a bouleversé cette évidence.

Plusieurs des lieux photographiés ont été détruits.

L’exposition réunit des portraits et des scènes du quotidien rythmées le soir par un sound system massif et artisanal.

Celles et ceux qui souhaitent prolonger cette rencontre peuvent participer à des actions locales via l’organisation Jah Works Experience, engagée depuis de nombreuses années dans le co-développement rural en Jamaïque.

Stéphane Delphin

Mémoires d’une communauté rurale jamaïcaine réunie autour de son sound system.

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

dimanche

de 11h30 à 16h00

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 01h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T01:00:00+02:00;2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00;2026-07-05T11:30:00+02:00_2026-07-05T16:00:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T01:00:00+02:00;2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T01:00:00+02:00;2026-07-11T19:00:00+02:00_2026-07-11T01:00:00+02:00;2026-07-12T11:30:00+02:00_2026-07-12T16:00:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T01:00:00+02:00;2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T01:00:00+02:00;2026-07-18T19:00:00+02:00_2026-07-18T01:00:00+02:00;2026-07-19T11:30:00+02:00_2026-07-19T16:00:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T01:00:00+02:00;2026-07-24T19:00:00+02:00_2026-07-24T01:00:00+02:00;2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T01:00:00+02:00;2026-07-26T11:30:00+02:00_2026-07-26T16:00:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T01:00:00+02:00;2026-07-31T19:00:00+02:00_2026-07-31T01:00:00+02:00;2026-08-01T19:00:00+02:00_2026-08-01T01:00:00+02:00;2026-08-02T11:30:00+02:00_2026-08-02T16:00:00+02:00;2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T01:00:00+02:00;2026-08-07T19:00:00+02:00_2026-08-07T01:00:00+02:00;2026-08-08T19:00:00+02:00_2026-08-08T01:00:00+02:00;2026-08-09T11:30:00+02:00_2026-08-09T16:00:00+02:00;2026-08-13T19:00:00+02:00_2026-08-13T01:00:00+02:00;2026-08-14T19:00:00+02:00_2026-08-14T01:00:00+02:00;2026-08-15T19:00:00+02:00_2026-08-15T01:00:00+02:00;2026-08-16T11:30:00+02:00_2026-08-16T16:00:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T01:00:00+02:00;2026-08-21T19:00:00+02:00_2026-08-21T01:00:00+02:00;2026-08-22T19:00:00+02:00_2026-08-22T01:00:00+02:00;2026-08-23T11:30:00+02:00_2026-08-23T16:00:00+02:00;2026-08-27T19:00:00+02:00_2026-08-27T01:00:00+02:00;2026-08-28T19:00:00+02:00_2026-08-28T01:00:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T01:00:00+02:00;2026-08-30T11:30:00+02:00_2026-08-30T16:00:00+02:00;2026-09-03T19:00:00+02:00_2026-09-03T01:00:00+02:00;2026-09-04T19:00:00+02:00_2026-09-04T01:00:00+02:00;2026-09-05T19:00:00+02:00_2026-09-05T01:00:00+02:00;2026-09-06T11:30:00+02:00_2026-09-06T16:00:00+02:00;2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T01:00:00+02:00;2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T01:00:00+02:00;2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T01:00:00+02:00;2026-09-13T11:30:00+02:00_2026-09-13T16:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T01:00:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T01:00:00+02:00;2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T01:00:00+02:00;2026-09-20T11:30:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T01:00:00+02:00;2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T01:00:00+02:00;2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T01:00:00+02:00;2026-09-27T11:30:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.labellevilloise.com/ +33153273577



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