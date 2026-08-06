Demi-journées Sophrologie 2026 2027 Place du 8 mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Demi-journées Sophrologie 2026 2027

Place du 8 mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2027-07-03 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Un atelier de Sophrologie est proposé le premier samedi de chaque mois autour d’un thème différent.

Un programme varié, 3h de bien-être, de 9h à 12h au CSC Taiclet.

Tarif 30€ pour les adhérents | 33€ pour les non adhérents.

Sur inscription. Renseignements 03.84.40.38.97 / 03.84.40.56.55. .

Place du 8 mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Demi-journées Sophrologie 2026 2027

L’événement Demi-journées Sophrologie 2026 2027 Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD