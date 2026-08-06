Demi-journées Sophrologie 2026 2027 Place du 8 mai 1945 Luxeuil-les-Bains
samedi 5 septembre 2026 · Place du 8 mai 1945 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Demi-journées Sophrologie 2026 2027
Place du 8 mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2027-07-03 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Un atelier de Sophrologie est proposé le premier samedi de chaque mois autour d’un thème différent.
Un programme varié, 3h de bien-être, de 9h à 12h au CSC Taiclet.
Tarif 30€ pour les adhérents | 33€ pour les non adhérents.
Sur inscription. Renseignements 03.84.40.38.97 / 03.84.40.56.55. .
Place du 8 mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
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English : Demi-journées Sophrologie 2026 2027
L’événement Demi-journées Sophrologie 2026 2027 Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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