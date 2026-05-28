Démo Day au Campus Braille Campus Louis Braille Paris

Inauguré à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, en décembre 2024, le Campus Louis Braille a officiellement ouvert ses portes et se développe dans le quartier Duroc à Paris : conçu comme un véritable hub d’innovation et d’accessibilité, ce lieu unique en son genre a pour ambition de faire émerger des technologies de pointe au service de l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes.

Pour faire découvrir concrètement les projets incubés, le Campus Louis Braille organise la deuxième édition de son Demo Day, le 16 juin 2026, de 9h à 13h, au 5 rue Duroc, dans le 7eme arrondissement de Paris.

Rendez-vous attendu et désormais incontournable dans l’écosystème de l’innovation en faveur de l’autonomie des personnes déficientes visuelles, cette nouvelle édition mettra à l’honneur les enjeux de la conception universelle et d’ouverture à l’international.

Cette journée, ouverte aux professionnels et particuliers, permettra à chacun de tester les dispositifs technologiques, d’échanger avec les porteurs de projets et de rencontrer des experts.

Les start-ups du campus mais aussi d’autres institutions et entreprises innovantes étrangères et françaises seront présentes pour prendre la parole lors de pitchs et de conférences.

Ce Demo Day 2026 sera aussi l’occasion de présenter le partenariat avec l’association La Handitech et la Fédération Française de l’Accessibilité et d’annoncer l’ouverture prochaine du Centre Européen de Conception Universelle qui prendra place au sein du Campus Louis Braille !