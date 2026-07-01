Démonstration : 200 ans d’histoire de la photographie dans l’Eure, Archives départementales de l’Eure, Évreux

Informations pratiques

Démonstration : 200 ans d’histoire de la photographie dans l’Eure Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 Archives départementales de l’Eure Eure

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les Archives de l’Eure célèbrent les deux ans de la découverte de la photographie. Elles vous font découvrir quelques uns de leurs fonds et la variété des supports photographique.

Archives départementales de l’Eure Rue de Verdun, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232315084 http://archives.eure.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@eure.fr »}] L’accès aux Archives départementales se fait par l’allée Marcel Baudot, le long du Palais de Justice. Les Archives départementales sont situées à proximité de l’Hôtel du Département et de la cité administrative. Arrêt de bus « Archives » : lignes T1, T3 et T4.

Les Archives de l’Eure célèbrent les deux ans de la découverte de la photographie. Elles vous font découvrir quelques uns de leurs fonds et la variété des supports photographique.

©Archives départementales de l’Eure