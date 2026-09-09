Démonstration/ atelier Enfants-Adultes “ Au fil de la soie“, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

Démonstration/ atelier Enfants-Adultes “ Au fil de la soie“ Samedi 19 septembre, 14h00 Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Démonstration/ atelier Enfants-Adultes “ Au fil de la soie“

Une expérience immersive pour découvrir l’univers de la sériciculture et plonger au cœur d’un savoir-faire fascinant.

Vers à soie vivants, cocons, outils et objets anciens font revivre l’histoire de la sériciculture en Provence. Dévidage des cocons et filage de la soie sont présentés, au cœur d’une animation qui met en lumière les gestes, les savoir-faire et la mémoire d’un patrimoine autrefois très présent sur notre territoire.

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

Démonstration/ atelier Enfants-Adultes “ Au fil de la soie“

©Karine par de vers soie