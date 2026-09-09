ESCAPE GAME Ravivez la mémoire des lieux, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

ESCAPE GAME Ravivez la mémoire des lieux 19 et 20 septembre Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

ESCAPE GAME Ravivez la mémoire des lieux

Scannez le QR code et menez l’enquête ! Les mystères de La Tour d’Aigues sont entre vos mains. Découvrez les indices et réanimez la mémoire des lieux… Récompense à la fin du parcours!

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

ESCAPE GAME Ravivez la mémoire des lieux

© Château de la Tour d’Aigues S.vR