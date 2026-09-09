RECONSTITUTION ET VISITE HISTORIQUE EN 3D DU CHÂTEAU, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

RECONSTITUTION ET VISITE HISTORIQUE EN 3D DU CHÂTEAU 19 et 20 septembre Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

RECONSTITUTION ET VISITE HISTORIQUE EN 3D DU CHÂTEAU

Modélisation présentée par Guillaume BOREL ingénieur en Photogrammétrie & 3D

À travers cette visite, venez explorer la splendeur passée du château au XVIIIe siècle: un voyage immersif pour redécouvrir le château avant sa destruction et l’épisode révolutionnaire. Le projet de reconstitution, en cours de développement, s’appuie sur les archives existantes du Château de la Tour d’Aigues.

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

RECONSTITUTION ET VISITE HISTORIQUE EN 3D DU CHÂTEAU

©G. Borel