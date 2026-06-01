Démonstration chien de troupeau et tonte de mouton aux forces Parc de la Résidence Autonomie Pompidou Gramat dimanche 28 juin 2026.

Gramat

Démonstration chien de troupeau et tonte de mouton aux forces

Parc de la Résidence Autonomie Pompidou 95 Rue Raymond Lacam Gramat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Découvrez le travail traditionnel des éleveurs ovins à travers une démonstration de conduite de troupeau par chien de berger et une présentation de la tonte de moutons aux forces, technique ancestrale réalisée à la main

Découvrez le travail traditionnel des éleveurs ovins à travers une démonstration de conduite de troupeau par chien de berger et une présentation de la tonte de moutons aux forces, technique ancestrale réalisée à la main. Cette animation met en valeur les savoir-faire ruraux et le patrimoine agricole du territoire. Petits et grands pourront observer la complicité entre le berger et son chien ainsi que les gestes précis du tondeur. Un moment convivial de découverte et d'échange autour de l'élevage ovin et des traditions locales.

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Parc de la Résidence Autonomie Pompidou 95 Rue Raymond Lacam Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 76 49

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English :

Discover the traditional work of sheep farmers through a demonstration of herding with sheepdogs and a presentation of sheep shearing using an ancestral technique performed by hand

L’événement Démonstration chien de troupeau et tonte de mouton aux forces Gramat a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne