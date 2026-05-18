Exposition d’André Malet Bibliothèque Gramat

Gramat

Exposition d’André Malet

Bibliothèque 102 Rue de l’atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Photographe voyageur, André Malet a parcouru les pays lointains d’Afrique au Moyen-Orient, d’Asie à l’Amérique latine pendant des années à la rencontre des populations qui font le monde

Photographe voyageur, André Malet a parcouru les pays lointains d’Afrique au Moyen-Orient, d’Asie à l’Amérique latine pendant des années à la rencontre des populations qui font le monde. Ces portraits intimes et lumineux sont le fruit d’une relation de confiance celle qui se noue l’espace d’un instant, d’une heure, d’une journée, fixant à jamais ce précieux moment en le malaxant et injectant une touche picturale à l’objet photographique invitant le public à ressentir sa propre interprétation émotionnelle et imaginative

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Bibliothèque 102 Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

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English :

Traveling photographer André Malet has spent many years in faraway lands from Africa to the Middle East, from Asia to Latin America, meeting the people who make up the world

L’événement Exposition d’André Malet Gramat a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Dordogne