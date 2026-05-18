Exposition d’André Malet Bibliothèque Gramat
Exposition d’André Malet Bibliothèque Gramat mercredi 1 juillet 2026.
Gramat
Exposition d’André Malet
Bibliothèque 102 Rue de l’atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Photographe voyageur, André Malet a parcouru les pays lointains d’Afrique au Moyen-Orient, d’Asie à l’Amérique latine pendant des années à la rencontre des populations qui font le monde
Photographe voyageur, André Malet a parcouru les pays lointains d’Afrique au Moyen-Orient, d’Asie à l’Amérique latine pendant des années à la rencontre des populations qui font le monde. Ces portraits intimes et lumineux sont le fruit d’une relation de confiance celle qui se noue l’espace d’un instant, d’une heure, d’une journée, fixant à jamais ce précieux moment en le malaxant et injectant une touche picturale à l’objet photographique invitant le public à ressentir sa propre interprétation émotionnelle et imaginative
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Bibliothèque 102 Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
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English :
Traveling photographer André Malet has spent many years in faraway lands from Africa to the Middle East, from Asia to Latin America, meeting the people who make up the world
L’événement Exposition d’André Malet Gramat a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Dordogne
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