Démonstration Comment est fabriquée la peinture à l’huile ? Expo-Vente Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Château-Chinon (Ville)

Démonstration Comment est fabriquée la peinture à l’huile ?

Expo-Vente 22 place St Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22

Démonstration Venez découvrir comment est fabriquée la peinture à l’huile. .

Expo-Vente 22 place St Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 64 96 07 jokefrima@gmail.com

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English : Démonstration Comment est fabriquée la peinture à l’huile ?

L’événement Démonstration Comment est fabriquée la peinture à l’huile ? Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs