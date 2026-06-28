Démonstration d’allumage de feu Musée de Préhistoire Carnac lundi 6 juillet 2026.

Carnac

Démonstration d’allumage de feu

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-08-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Du lundi au vendredi à 16h

Interrompez quelques instants votre visite pour assister à une démonstration de l’allumage du feu durant la préhistoire. Inclus dans la visite libre du musée .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Démonstration d’allumage de feu Carnac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE CARNAC