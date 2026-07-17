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AGENDA · Beynes

Démonstration de broderie aux fuseaux, Douves Château de Beynes, Beynes

samedi 19 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Douves Château de Beynes
Adresse
Avenue de la Gare 78650 Beynes
Ville
78650 Beynes
Département
Yvelines

Démonstration de broderie aux fuseaux 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de dentelle aux fuseaux et exposition des travaux des adhérents de l’association « Les Aiguilles de la Mauldre »

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Démonstration de broderie aux fuseaux

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