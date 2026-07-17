Démonstration de broderie aux fuseaux, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Démonstration de broderie aux fuseaux 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de dentelle aux fuseaux et exposition des travaux des adhérents de l’association « Les Aiguilles de la Mauldre »

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES

Démonstration de broderie aux fuseaux