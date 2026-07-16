Exposition – atelier archéologique, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Exposition – atelier archéologique 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les objets trouvés dans le Château et restaurés par l’association Beynes Histoire et Patrimoine. Les bénévoles feront des démonstrations et vous initieront aux méthodes de restauration.

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES

Atelier découverte de l’archéologie

©Ville de Beynes