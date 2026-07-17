Vidéos 3D du Château et de l’Eglise, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Vidéos 3D du Château et de l’Eglise 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ville vous propose 2 films : d’une part, une vidéo en 3D qui narre l’histoire du Château et permet, grâce aux images d’un drone, de pénétrer dans le château, découvrir son architecture, comprendre son évolution par notamment le mixage d’images d’aujourd’hui à celles d’une des maquettes du château le représentant, après les transformations « renaissance » assurées par l’architecte du Roi, Philibert de l’Orme pour Diane de Poitiers. D’autre part, la deuxième vidéo en 3D concerne l’Église, son histoire, son évolution depuis le XIIe s. ainsi que la présentation des nombreux objets classés Monuments Historiques.

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES

Projection de vidéos 3D sur l’histoire du château et de l’église

©Ville de Beynes