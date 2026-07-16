Reconstitution d’un camp de marchands italiens du XVe siècle par la compagnie Le Comptoir de Lucques, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Reconstitution d’un camp de marchands italiens du XVe siècle par la compagnie Le Comptoir de Lucques 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Comptoir de Lucques représente des marchands italiens du XVe siècle. Découverte des épices au travers d’un jeu de senteurs, de la défense à travers les combats d’hast et la découverte de l’armurerie du XVe s. avec pour les enfants, la possibilité de lancement de javeline.

Campement à visiter le samedi 14h/18h et le dimanche 10h/18h ponctué par des animations.

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES

Reconstitution animée