Reconstitution d’un campement militaire médiéval, Douves Château de Beynes, Beynes
samedi 19 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes
Informations pratiques
Reconstitution d’un campement militaire médiéval 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le camp militaire médiéval de l’association Excalibur, qui a pour but la pratique des Arts Martiaux Historiques Européens (« escrime médiévale ») de façon régulière, et réalise des animations autour du combat avec explications des armements et de l’histoire médiévale du combat.
Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Reconstitution d’un campement militaire médiéval
©Ville de Beynes
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