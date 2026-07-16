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Reconstitution d’un campement militaire médiéval, Douves Château de Beynes, Beynes

samedi 19 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes

Reconstitution d’un campement militaire médiéval, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Douves Château de Beynes
Adresse
Avenue de la Gare 78650 Beynes
Ville
78650 Beynes
Département
Yvelines

Reconstitution d’un campement militaire médiéval 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le camp militaire médiéval de l’association Excalibur, qui a pour but la pratique des Arts Martiaux Historiques Européens (« escrime médiévale ») de façon régulière, et réalise des animations autour du combat avec explications des armements et de l’histoire médiévale du combat.

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Reconstitution d’un campement militaire médiéval

©Ville de Beynes

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