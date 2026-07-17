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Jeux de plateau médiévaux, Douves Château de Beynes, Beynes

samedi 19 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes

Jeux de plateau médiévaux, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Douves Château de Beynes
Adresse
Avenue de la Gare 78650 Beynes
Ville
78650 Beynes
Département
Yvelines

Jeux de plateau médiévaux Samedi 19 septembre, 14h00 Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les Bibliothèques de Beynes vous proposent des jeux de société « jeux de plateau » autour du Moyen Âge

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Jeux de plateau médiévaux

©Ville de Beynes

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