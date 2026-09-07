Démonstration de construction en pierre sèche, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson

Informations pratiques

Démonstration de construction en pierre sèche Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison du parc naturel régional du Morvan Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Rendez-vous derrière l’entrée des musées pour découvrir les techniques de construction des murets en pierre sèche du Morvan.

Autour du muret de démonstration, un murailler et une médiatrice du Parc répondront à toutes les questions sur la préservation de ce patrimoine emblématique des paysages du Morvan et toujours important aujourd’hui pour la gestion des risques naturels, la préservation de l’environnement et de la biodiversité.

Maison du parc naturel régional du Morvan 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/le-parc/la-maison-du-parc/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan Cette visite est organisée par la Maison du Parc – Parc naturel régional du Morvan.

Rendez-vous derrière l’entrée des musées pour découvrir les techniques de construction des murets en pierre sèche du Morvan.

© MM-PNRM