Démonstration de manettes de jeu vidéo réalisées au FabLab, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Démonstration de manettes de jeu vidéo réalisées au FabLab, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris mercredi 27 avril 2022.
Démonstration de manettes de jeu vidéo réalisées au FabLab 27 avril 2022 et 4 mai 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2022-04-27T15:30:00+02:00 – 2022-04-27T16:30:00+02:00
Fin : 2023-05-04T15:30:00+02:00 – 2023-05-04T16:30:00+02:00
Venez découvrir et jouer avec des contrôleurs fabriqués au FabLab !
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Qu’ils prennent la forme d’une manette, d’un détecteur de mouvement, d’un clavier ou d’une souris, les contrôleurs de jeu vidéo permettent l’interaction entre le joueur et la machine. manettes FabLab
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