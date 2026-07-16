Démonstration de peinture sur le motif, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Démonstration de peinture sur le motif Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sans réservation, en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’artiste peintre Vincent Bebert réalisera une peinture à l’huile en s’inspirant du jardin et de l’architecture du musée.

Démonstration dans le jardin de sculptures.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

Démonstration de peinture sur le motif

©Archives privées – Albert Lebourg peignant sur le motif à Muids, 1903.