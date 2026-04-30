Démonstration de photographie culinaire Tours
Démonstration de photographie culinaire Tours samedi 6 juin 2026.
Tours
Démonstration de photographie culinaire
116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
La photographe et styliste culinaire Christine LEGERET vous invite à une initiation à la photographie culinaire.
La photographe et styliste culinaire Christine LEGERET vous invite à une initiation à la photographie culinaire.
L’artiste abordera différentes questions, notamment les mouvements de composition, les prises de vue, le choix des espaces, les couleurs, le stylisme, etc…
Un rendez-vous inédit au sein de la Villa Rabelais. 15 .
116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 90 30
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English :
Photographer and food stylist Christine LEGERET invites you to an introduction to culinary photography.
L’événement Démonstration de photographie culinaire Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37
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