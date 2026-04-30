Tours

Démonstration de photographie culinaire

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

La photographe et styliste culinaire Christine LEGERET vous invite à une initiation à la photographie culinaire.

La photographe et styliste culinaire Christine LEGERET vous invite à une initiation à la photographie culinaire.

L’artiste abordera différentes questions, notamment les mouvements de composition, les prises de vue, le choix des espaces, les couleurs, le stylisme, etc…

Un rendez-vous inédit au sein de la Villa Rabelais. 15 .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 90 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photographer and food stylist Christine LEGERET invites you to an introduction to culinary photography.

L’événement Démonstration de photographie culinaire Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37