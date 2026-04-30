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Démonstration de photographie culinaire Tours

Démonstration de photographie culinaire Tours

Démonstration de photographie culinaire Tours samedi 6 juin 2026.

Adresse : 116 Boulevard Béranger

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Tours

Démonstration de photographie culinaire

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

La photographe et styliste culinaire Christine LEGERET vous invite à une initiation à la photographie culinaire.
La photographe et styliste culinaire Christine LEGERET vous invite à une initiation à la photographie culinaire.

L’artiste abordera différentes questions, notamment les mouvements de composition, les prises de vue, le choix des espaces, les couleurs, le stylisme, etc…

Un rendez-vous inédit au sein de la Villa Rabelais. 15  .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 90 30 

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English :

Photographer and food stylist Christine LEGERET invites you to an introduction to culinary photography.

L’événement Démonstration de photographie culinaire Tours a été mis à jour le 2026-04-30 par ADT 37

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