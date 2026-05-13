Démonstration de pose de similis, Musée du peigne et de la plasturgie, Oyonnax

Démonstration de pose de similis Samedi 23 mai, 19h30 Musée du peigne et de la plasturgie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Venez faire strasser vos bijoux ! Achetez une bague, un bracelet à la Boutique du musée ou amenez votre bijou en acétate de cellulose et faite le décorer sur place (selon l’article).

Musée du peigne et de la plasturgie 88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cc-oyonnax.fr/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/ Créé au cœur de la Plastics Vallée, à Oyonnax, dans l’Ain, berceau d’une industrie innovante, le Musée du Peigne et de la Plasturgie vous invite à un voyage à travers le temps et le monde autour de l’univers des ornements de coiffure. Des matériaux plastiques naturels aux synthétiques, le musée s’ouvre aussi à la diversité des objets issus de l’industrie de la plasturgie. Un musée porteur de la mémoire des acteurs de cette longue histoire artisanale et industrielle, source d’inspiration, de création et de légitimité des professionnels d’aujourd’hui.

Venez faire strasser vos bijoux ! Achetez une bague, un bracelet à la Boutique du musée ou amenez votre bijou en acétate de cellulose et faite le décorer sur place (selon l’article).

©Musée du peigne et de la plasturgie