Démonstration de restauration de vitraux et visite guidée des collections permanentes, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon

Informations pratiques

Démonstration de restauration de vitraux et visite guidée des collections permanentes 19 et 20 septembre L’abbaye – Musée et médiathèque Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du thème « Patrimoine en danger », le musée L’Abbaye, à Mauléon, vous invite à découvrir le travail de restauration des vitraux du maître verrier bressuirais Max Ingrand, mené par Aude Reine, restauratrice du patrimoine.

Pour découvrir ou redécouvrir les collections permanentes, une visite guidée est proposée à 14h30 le samedi et le dimanche.

L’abbaye – Musée et médiathèque Place de l’Hôtel de Ville, 79700 Mauléon, France Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549743224 https://www.mauleon.fr/decouvrir/culture Avec le musée l’Abbaye, laissez-vous conter l’histoire du Bocage…

Le musée s’appuie sur la grande variété des collections issues de celles réunies par le BRHAM au fil des ans. Il raconte aux habitants et aux touristes, ce qu’est le Bocage : un paysage, une histoire…

Avec son entrée gratuite, son parcours enfant, son audioguide en 3 versions (français – anglais et enfant), ses outils numériques, des manipulations, le musée s’adresse à toute la famille, à chacun selon son rythme et ses envies.

A l’occasion du thème « Patrimoine en danger », le musée l’Abbaye à Mauléon vous invite à découvrir le travail de restauration des vitraux du maître-verrier bressuirais Max Ingrand par Aude Reine, du…

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