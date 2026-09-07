Démonstration de restauration, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

Informations pratiques

Démonstration de restauration 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de la Nuit des Musées 2025, elle avait restauré devant le public un ours polaire naturalisé…

Pour ces Journées du Patrimoine, Pauline Bertrand, restauratrice agréée Musée de France, restaurera une peau d’ours polaire restée plusieurs décennies dans un grenier…

Venez la rencontrer, lui poser vos questions et découvrir comment elle procède.

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Lors de la Nuit des Musées 2025, elle avait restauré devant le public un ours polaire naturalisé…

©Muséum – Ville d’Auxerre