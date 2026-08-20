Exposition de plein air L’océan vu de l’espace, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

Informations pratiques

Exposition de plein air L’océan vu de l’espace 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Yonne

Exposition de plein air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Muséum vous accueille pour que vous puissiez admirer notre nouvelle expo de plein air de vues satellites grand format. Observez l’océan vu de très haut : côtes, embouchures, mangroves… pour découvrir sa beauté et les sujets environnementaux actuels.

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Le Muséum accueille une expo de plein air de vues satellites grand format.

©ADN imprimeur / Ville d’Auxerre