DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE : ATELIER D’ENLUMINURE MÉDIÉVALE, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer · Saint-Omer

Informations pratiques

DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE : ATELIER D’ENLUMINURE MÉDIÉVALE Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Initiez-vous à cet art ancestral en créant vos propres pigments naturels et une peinture à tempera. Réalisez lettrines et motifs inspirés des manuscrits dans une expérience créative et immersive.

Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 18 21 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bibagglo@ca-pso.fr »}]

Initiez-vous à cet art ancestral en créant vos propres pigments naturels et une peinture à tempera. Réalisez lettrines et motifs inspirés des manuscrits dans une expérience créative et immersive.

©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER