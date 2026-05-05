Démonstration de taille de Pierre à Vendôme, Porte d’eau, Vendôme
Démonstration de taille de Pierre à Vendôme, Porte d’eau, Vendôme mardi 5 mai 2026.
Démonstration de taille de Pierre à Vendôme Mardi 5 mai, 00h00 Porte d’eau Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T00:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-05T00:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00
Place à la découverte… Démonstration de taille de Pierre à Vendôme. En cloture du chanier de restauration de la Poerte d’eau, venez découvrir le travail des compagnons tailleurs de pierre. En partenariat avec l’entreprise Guèble.
Porte d’eau Rue du Puits, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Place à la découverte… Démonstration de taille de Pierre à Vendôme. En cloture du chanier de restauration de la Poerte d’eau, venez découvrir le travail des compagnons tailleurs de pierre. En parten
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