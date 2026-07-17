Démonstration de taille de pierre, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

Informations pratiques

Démonstration de taille de pierre 19 et 20 septembre Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne

En accès libre dans le jardin du Musée-hôtel Le Vergeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’entreprise Léon Noël présentera son savoir-faire au public et proposera un atelier pédagogique adapté à tous les âges.

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur Hôtel de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle enrichi grâce à la gabelle. L’hôtel est composé de deux corps de bâtiment datant des XIIIe et XVIe siècles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum

L’entreprise Léon Noël présentera son savoir-faire au public et proposera un atelier pédagogique adapté à tous les âges.

© Léon Noël