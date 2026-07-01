Démonstration d’enluminure, de calligraphie et de tissage, Abbaye aux Dames, Caen
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye aux Dames · Caen
Informations pratiques
Démonstration d’enluminure, de calligraphie et de tissage 19 et 20 septembre Abbaye aux Dames Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et propose de réaliser devant le public certains savoir-faire médiévaux comme l’enluminure, la calligraphie et le tissage.
Créée en septembre 1995, l’association Aisling 1198 a fêté ses 30 ans l’an dernier. Son but est de proposer de l’animation et de la reconstitution médiévale du XIIe siècle.
Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et propose de réaliser devant le public certains savoir-faire médiévaux comme l’enluminure, la calligraphie et le tissage.
©Aisling-1198
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