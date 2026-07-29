Démonstration dentelle aux fuseaux au Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Démonstration dentelle aux fuseaux au Musée du Paysan Gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Démonstration de dentelle aux fuseaux

Tout public.

Avec Mireille Debennerot.

Découvrez l’art fascinant et minutieux de la dentelle traditionnelle aux fuseaux.

Tarifs compris dans le billet d’entrée

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

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English :

Bobbin lace demonstration

General public.

With Mireille Debennerot.

Discover the fascinating and meticulous art of traditional bobbin lace.

Prices: included in admission

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of farming, vine cultivation, wine and armagnac production, and ancient crafts!

Visit the workshops of the weaver, cooper, clog maker, carpenter, joiner and blacksmith. The brewer’s house, a modest dwelling used to house farm workers, invites you to learn more about local cob and half-timber construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850 mansion: the maison de maître.

L’événement Démonstration dentelle aux fuseaux au Musée du Paysan Gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65