Démonstration des orgues de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Belley
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Jean-Baptiste · Belley
Informations pratiques
Démonstration des orgues de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 15h00 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez découvrir le fonctionnement d’un orgue, et les projets de rénovations de l’association, au cours d’une démonstration ponctuée d’illustrations sonores.
Présenté par Jean-Pierre LAVANDIER, organiste et conseiller technique de l’association « Orgues de Belley ».
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place de la Cathedrale, 01300 Belley, France Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479812461 Cathédrale reconstruite au XIXe siècle par l’architecte Chenavard suite aux destructions de la Révolution. La façade nord conserve son portail roman. La façade occidentale présente un portail néo-gothique. Le décor date du XIXe siècle (vitraux et toiles). Les orgues sont dues à Cavaillé-Coll.
Venez découvrir le fonctionnement d’un orgue, et les projets de rénovations de l’association, au cours d’une démonstration ponctuée d’illustrations sonores.
©Les Orgues
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