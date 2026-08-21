Visites de la distillerie de la Sainte-Famille, Distillerie de la Sainte Famille, Belley

Informations pratiques

Visites de la distillerie de la Sainte-Famille 19 et 20 septembre Distillerie de la Sainte Famille Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites des caves, de la production et dégustation des produits au magasin de la distillerie : liqueurs aux plantes, boissons végétales sans alcool « Henri Marie », compléments alimentaires Kario, boissons au miel « Bulles de Ruche ».

Distillerie de la Sainte Famille 44 rue Sainte-Marie 01300 BELLEY Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://distillerie-sainte-famille.fr/ Fondée à Belley, la Distillerie de la Sainte Famille, appelée à l’époque Distillerie de l’étoile, perpétue l’héritage botanique des Frères de la Sainte Famille. Elle élabore artisanalement des produits emblématiques comme Kario, un complément alimentaire aux 32 plantes dont la noix verte forme la base, les boissons végétales Henri Marie, inspirées des recettes du Frère Henri Marie, et les boissons à base de miel Bulles de Ruches.

Visites des caves, de la production et dégustation des produits au magasin de la distillerie : liqueurs aux plantes, boissons végétales sans alcool « Henri Marie », compléments alimentaires Kario, au…

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