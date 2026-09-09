Démonstration des services machinerie et lumières, Opéra national du Rhin, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Opéra national du Rhin · Strasbourg
Informations pratiques
Démonstration des services machinerie et lumières Samedi 19 septembre, 16h00 Opéra national du Rhin Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Depuis les fauteuils de la Grande salle, assistez à une démonstration et explication en live des mouvements de décors et des changements d’effets lumières sur scène.
Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.
Depuis les fauteuils de la Grande salle, assistez à une démonstration et explication en live des mouvements de décors et des changements d’effets lumières sur scène.
©Nis&For
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