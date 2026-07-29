Démonstration distillation artisanale Floretiem Die
mercredi 29 juillet 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Démonstration distillation artisanale Floretiem
27 rue du Salin Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Une distillation artisanale de plantes aromatiques à venir découvrir au centre de Die.
Production d’huiles essentielles et d’eaux florales sur un petit alambic à feu nu.
.
27 rue du Salin Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 48 37 95 guilhem@floretiem.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A small-batch distillation of aromatic plants—come discover it in the center of Die.
Production of essential oils and floral waters using a small open-flame still.
L’événement Démonstration distillation artisanale Floretiem Die a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Exposition Semblables Dans les vitrines de l’Accorderie Die 30 juillet 2026
- Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Place de la République Die 30 juillet 2026
- Concert Le vent que j’ai dans la tête Café théâtre Andarta Die 31 juillet 2026
- Marché de Potiers et Potières à Die 23ème édition Die 6 août 2026
- Concert Chant et orgue Place de la République Die 7 août 2026