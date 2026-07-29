Informations pratiques

Die

Démonstration distillation artisanale Floretiem

27 rue du Salin Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Une distillation artisanale de plantes aromatiques à venir découvrir au centre de Die.

Production d’huiles essentielles et d’eaux florales sur un petit alambic à feu nu.

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27 rue du Salin Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 48 37 95 guilhem@floretiem.fr

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English :

A small-batch distillation of aromatic plants—come discover it in the center of Die.

Production of essential oils and floral waters using a small open-flame still.

L’événement Démonstration distillation artisanale Floretiem Die a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois