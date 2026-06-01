Démonstration : ensemble, dialoguons !, Banque de France, Évreux

Démonstration : ensemble, dialoguons ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Banque de France Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au service de tous, la Banque de France est investie de longue date dans l’échange, l’explication et le dialogue.

Ce fort engagement est visible sur le terrain, dans chacun des départements et au travers de multiples initiatives associant les femmes et les hommes de la Banque de France.

Chaque citoyen est concerné, quel que soit son point de vue ou ses connaissances.

Aujourd’hui, la Banque entend multiplier les occasions et les vecteurs d’échanges dans une démarche dynamique et volontaire.

Banque de France 49 rue Georges Bernard, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 38 85 04 https://www.banque-france.fr/fr

Au service de tous, la Banque de France est investie de longue date dans l’échange, l’explication et le dialogue.

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