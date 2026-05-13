Démonstration et initiation à la danse Kpop, Musée Cernuschi, Paris

Démonstration et initiation à la danse Kpop Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée Cernuschi Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les danseur.ses de la compagnie Be-OG vous proposent trois sessions de démonstration et d’initiation à la danse Kpop devant le musée Cernuschi. Au rythme des tubes de la Kpop, musique venue de Corée, venez découvrir et expérimenter des chorégraphies dynamiques alliant des mouvements précis, rythmés et énergiques !

Musée Cernuschi 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France +33153962150 https://www.cernuschi.paris.fr Musée des arts de l’Asie de Paris, le musée Cernuschi vous ouvre les portes d’un patrimoine exceptionnel, entre héritage millénaire et création contemporaine. Avec près de 15 000 œuvres chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes, le musée retrace 5000 ans d’histoire au sein d’un parcours chronologique accessible à tous.

Démonstration et initiation à la danse Kpop

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