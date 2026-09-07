Démonstration : Focus Café #3 – Un autre regard sur le patrimoine, Comptoir des Loisirs – Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie, Évreux

Informations pratiques

Démonstration : Focus Café #3 – Un autre regard sur le patrimoine Samedi 19 septembre, 15h00 Comptoir des Loisirs – Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si le patrimoine se révélait à travers l’objectif d’un appareil photo ?

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le photographe de rue ébroïcien Ouarzi vous invite à un nouveau Focus Café, un moment d’échange libre et convivial entre passionnés d’image.

Amateurs curieux ou photographes confirmés, venez partager vos clichés, découvrir des regards singuliers et échanger autour de la photographie dans une ambiance bienveillante. Une invitation à observer autrement les lieux, les détails et les instants qui font notre patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi 19 septembre à 15h au Comptoir des Loisirs

Comptoir des Loisirs – Office de Tourisme Evreux Portes de Normandie 11 rue de la Harpe, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 24 04 43 https://www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/ Le Comptoir des Loisirs est l’Office de Tourisme d’Evreux Portes de Normandie.

Et si le patrimoine se révélait à travers l’objectif d’un appareil photo ?