Démonstration : le matériel du peintre, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Démonstration : le matériel du peintre Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu, à partir de 6 ans – Rendez-vous en salle 26 (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Échangez avec une plasticienne et découvrez les secrets de fabrication d’un châssis et l’utilisation de matériel artistique grâce à des démonstrations.

Avec Clémence Hourcade Candelé, plasticienne au musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Échangez avec une plasticienne et découvrez les secrets de fabrication d’un châssis et l’utilisation de matériel artistique grâce des démonstrations.

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier